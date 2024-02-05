Китайская компания Coolpad представила необычный смартфон Golden Century Y60, объединивший корпус «звонилки» и современные технологии

Coolpad представила уникальный смартфон Golden Century Y60, который искусно сочетает классический дизайн с передовыми технологиями. Это впечатляющее устройство оснащено 3,5-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой сетей 5G и голосовым ИИ-ассистентом, выделяясь на фоне других представителей рынка.

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Смартфон оснащен процессором UniSoC T157, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, обеспечивая высокую производительность. Его элегантный корпус объединяет современные элементы, такие как сенсорный дисплей, с классической телефонной клавиатурой, включая пятипозиционный джойстик.

Особое внимание уделяется камерной системе, хотя точные характеристики основного модуля пока не раскрыты. Фронтальная камера встроена в верхнюю рамку дисплея, обеспечивая удобство использования.

Аккумулятор емкостью 3100 мАч обещает впечатляющую автономность до 7 дней, подчеркивая фокус производителя на долговечности и надежности.

Среди уникальных функций стоит выделить поддержку голосового ИИ-помощника, кнопку экстренной помощи и встроенный фонарик. Для более старшего поколения предусмотрен упрощённый интерфейс с крупным шрифтом и увеличенным уровнем громкости.

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Окончательные детали, такие как цена и дата начала продаж, пока остаются под вопросом, придавая этому перспективному продукту ауру таинственности.