Перед официальным стартом продаж Vision Pro глава Apple Тим Кук дал эксклюзивное интервью журналу Vanity Fair, рассказав о своём знакомстве с фирменной гарнитурой смешанной реальности, когда у той ещё даже не было названия

В эксклюзивном интервью для Vanity Fair Тим Кук поделился подробностями о зарождении Apple Vision Pro. Инженеры компании представили первый прототип VR-гарнитуры более 7 лет назад в секретном помещении на старом кампусе. Это устройство было, по словам Кука, настоящим монстром, с несколькими экранами и камерами, напоминающими гигантскую коробку.

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Описывая первые впечатления, Тим описал гробовые размеры и неуклюжий вид прототипа. Вентиляторы, издающие гудящий звук, и провода, тянущиеся к суперкомпьютеру, создавали вокруг устройства атмосферу настоящей лаборатории. Но трудности технической стороны оправдались, когда Кук впервые "погрузился" в виртуальную реальность – оказавшись на Луне.

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Помимо технических сложностей, в разговоре Тим Кук подчеркнул, что реакция людей на опробование гарнитуры стала настоящим восторгом и удивлением. Это интервью проливает свет на удивительный технологический путь от массивного прототипа до впечатляющей Apple Vision Pro.