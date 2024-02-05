В рамках цифрового форума Digital Almaty 2024 министр цифрового развития РФ Максут Шадаев анонсировал грядущие нововведения для «Госуслуг»

На Digital Almaty 2024 министр цифрового развития РФ Максут Шадаев представил важные изменения в "Госуслугах". Основным анонсом стал запуск улучшенного виртуального ассистента "Робот Макс", основанного на генеративном искусственном интеллекте. Используя технологию генерации ответов, предположительно, с языковой моделью GigaChat от Сбера, новый "Робот Макс" обещает предоставлять пользователям не только краткие и понятные ответы, но и упрощать процесс заполнения заявлений.

реклама

Это важное изменение, которое призвано сделать взаимодействие с государственными услугами более эффективным. По заявлению Минцифры, ассистент сможет использовать базу знаний "Госуслуг" для генерации ответов, адаптируясь к конкретным ситуациям пользователей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Планируется провести тестовый запуск обновленной версии "Робота Макса" позднее в текущем году. Этот шаг направлен на минимизацию рутины и сделает взаимодействие с государственными услугами более удобным для граждан.