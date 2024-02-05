Компания позиционирует его как «элегантное» решение для поездок на работу без пробок. Отличительными чертами модели стали хорошая автономность, приличный запас хода и удобная складная конструкция

Xiaomi представила свой новый электросамокат – Xiaomi 4 Pro+. Этот стильный городской транспорт разработан для эффективных поездок на работу или прогулок по городу. Сердце устройства – мощный 350-ваттный двигатель и батарея на 10,2 Ач, обеспечивающие внушительный запас хода до 60 км.

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Самокат может разгоняться до 25 км/ч в спортивном режиме, 20 км/ч в стандартном и 6 км/ч в режиме пешехода. Зарядка занимает 9 часов, но есть опция ускоренной зарядки с использованием 210-ваттного аксессуара. Устройство также использует энергию от торможения благодаря системе рекуперации.

Самокат оборудован электронной системой ABS, интегрированным мобильным приложением и функционалом, таким как указатели поворота, автоматическая фара и задний стоп-сигнал. Весит устройство 19,5 кг, поддерживает максимальный вес водителя до 120 кг, и его руль можно легко сложить для удобства хранения.

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Пока нет точных данных о дате начала продаж и цене. Интрига добавляется также анонсом еще одной модели – Xiaomi 4 Pro Max, детали которой пока остаются под секретом.