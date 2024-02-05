Речь идёт об умной камере, которая поможет узнать больше о какой-либо достопримечательности или интересном экспонате

В свежем обновлении приложения "Яндекс Путешествия" разработчики внедрили захватывающую новинку - умную камеру, основанную на передовых технологиях компьютерного зрения. Эта инновационная функция не только добавляет интерактивности в путешествия, но и обогащает знания пользователей.

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Умная камера способна мгновенно распознавать широкий спектр объектов, начиная от памятников и театров и заканчивая автомобилями, деревьями и цветами. Просто наведите камеру на интересный объект, нажмите кнопку спуска затвора, и на экране появится окно с подробной информацией о нем.

Не только туристы, но и местные жители смогут воспользоваться этой функцией, чтобы узнать больше о местах в своем городе. Директор по продукту "Яндекс Путешествия" Евгений Абрамзон подчеркнул, что цель нововведения - не только помочь в планировании отдыха, но и предоставить увлекательные факты о местах прямо во время поездки.

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Умная камера доступна как на устройствах с Android, так и на iOS, что обеспечивает широкий охват пользователей. С этой функцией каждое путешествие становится насыщенным источником знаний об окружающем мире.