Инсайдер под ником Digital Chat Station, известный высокой точностью «сливов», поделился новыми подробностями о складном смартфоне Xiaomi Mix Flip. Он назвал часть ключевых характеристик устройство, а также заявил, что оно уже готово к выходу на рынок

В последних утечках от Digital Chat Station появились детали о готовящемся к выходу на рынок складном смартфоне Xiaomi - Xiaomi Mix Flip. Эксперт утверждает, что устройство будет снабжено мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 и выделяющейся особенностью - модулем спутниковой связи, обеспечивающим передачу сигнала в службу спасения даже при отсутствии обычной сотовой связи.

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Согласно утечкам, Xiaomi Mix Flip будет иметь форм-фактор раскладушки с внешним дисплеем и тройной основной камерой. Пока производитель не раскрывает все тайны новинки, но неофициальные рендеры подтверждают стильный дизайн устройства.

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Ожидается, что этот гаджет станет не только стильным аксессуаром, но и функциональным устройством, обеспечивая связь в самых отдаленных местах благодаря спутниковому модулю. Ждем официальных подтверждений Xiaomi и дополнительных подробностей о возможных фишках этого складного смартфона.