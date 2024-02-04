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Первые обладатели флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S24 обнаружили неисправности в функционировании экранов, мешающие полноценному использованию устройств. По предварительной информации, причиной проблемы является ошибка в прошивке, влияющая на режимы цветопередачи.
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Пользователи сообщают, что переключение между "Ярким" и "Натуральным" режимами не приводит к ожидаемым изменениям, сохраняя нейтральные цвета. Один из пользователей, обратившийся на Reddit, получил подтверждение от службы поддержки Samsung о наличии программной ошибки. Обещано, что исправление придет в виде обновления прошивки, которое планируется выпустить после официального старта продаж 31 января.
Ожидается, что производитель оперативно решит проблему, и повысит удовлетворенность пользователей новыми флагманами.