Уже в этом месяце Минпромторг изменит правила ввоза электрокаров и гибридов — это, как утверждают СМИ, может оттолкнуть китайских производителей от российского рынка

В этом месяце Минпромторг планирует внести существенные изменения в правила ввоза электрокаров и гибридных автомобилей, что, по мнению СМИ, может стать серьезным вызовом для китайских производителей, активно представленных на российском рынке. В настоящее время эти автомобили поступают в страну по упрощенной схеме, но в ближайшем будущем вендорам придется преодолеть новые барьеры, согласно обновленным требованиям.

реклама

По информации "Коммерсантъ", китайские электрокары на российском рынке представлены "неофициально". Производитель не сертифицирует свои автомобили, а вся необходимая документация выдается НАМИ. Однако согласно предстоящим изменениям, компании, действующие в России, обязаны будут оформляться в соответствии с техническим регламентом и сертифицировать свои транспортные средства. По оценкам источников, эта процедура может стоить около 60 миллионов рублей.

Эксперты предупреждают, что сертификация – длительный и дорогостоящий процесс, доступный в основном крупным производителям. Вячеслав Жигалов, автоэксперт, отмечает, что это изменение может сделать отдельные поставки китайских автомобилей менее выгодными, что, вероятно, повлияет на привлекательность российского рынка для китайских компаний.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Механизм параллельного импорта, обеспечивающий упрощенные процедуры оформления, останется в силе до 2027 года, но будет применяться только к автомобилям известных брендов, таким как Mercedes-Benz, BMW или Kia. Это создает неопределенность относительно поставок китайских гибридов и электрокаров в Россию. Журналисты считают, что уже в феврале китайские производители могут приостановить поставки или адаптироваться к новым требованиям, вступив на рынок с официальной сертификацией.