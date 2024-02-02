В сети уже появились соответствующие скриншоты и первые отзывы владельцев устройств по этому поводу

Недавние отчеты от владельцев смартфона OnePlus 12 поднимают волнующие вопросы о региональных ограничениях, с которыми они сталкиваются при использовании китайской версии устройства за пределами своего домашнего региона.

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Пользователи, высказавшие свои проблемы на форумах Reddit и XDA, делятся скриншотами и отзывами о появлении предупреждений на экране при попытке использовать устройство за пределами Китая. На данный момент проблема ограничивается предупреждающими сообщениями, но существует риск потери основных функций, включая совершение звонков.

Это напоминает ситуацию с OnePlus 11, где пользователи также сталкивались с подобными ограничениями. В прошлом году сообщество на форуме 4PDA сообщило о проблемах с OnePlus 11, и компания OPPO подтвердила проблему, предоставив решение. На данный момент неясно, будет ли этот метод актуален для OnePlus 12.

На данный момент официального комментария от OnePlus по этому вопросу не поступило. Стоит отметить, что эта информация появилась перед запуском глобальной версии OnePlus 12, намеченной на 6 февраля.

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Пользователям, столкнувшимся с предупреждающими сообщениями, рекомендуется обратиться в сервисный центр OnePlus в своем регионе для получения поддержки по данной проблеме. Ожидается, что компания предоставит официальное заявление по мере развития ситуации.