Компания Counterpoint Research составила рейтинг прибыли крупнейших поставщиков чипов в 2023 году. Как оказалось, Samsung лишилась первого места в этом списке, уступив его производителю десктопных процессоров

По последним данным компании Counterpoint Research, индустрия чипов переживает волнующие изменения. Intel, внезапно обогнав Samsung, заняла первое место в выручке от продажи полупроводников. Выручка Samsung снизилась на 38%, сократившись с $70,2 млрд в 2022 году до $43,4 млрд, тогда как Intel достигла впечатляющих $50,5 млрд.

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Компания NVIDIA удерживает третью позицию с впечатляющим приростом выручки на 86%, достигнув $30,3 млрд. Qualcomm и Broadcom также выделяются, сокращая и увеличивая выручку соответственно.

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Эксперты предсказывают возвращение Samsung на пьедестал в 2024 году. Ожидается увеличение спроса на чипы памяти, а стратегическое партнерство с Intel, включающее интеграцию чипов Samsung в процессоры Intel Lunar Lake MX, может стать ключевым фактором в их успешном восстановлении.