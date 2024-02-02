Некогда относительно нишевый на Западе продукт Like a Dragon (он же Yakuza) наконец-то обрёл популярность

Премьера новой части культовой японской серии "Like a Dragon: Infinite Wealth" произвела фурор на Западе. Этот ранее считавшийся нишевым продукт внезапно привлек к себе внимание десятков тысяч фанатов. Рекордные 46 тысяч человек в воскресенье вечером присоединились к игре на платформе Steam.

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Ryu Ga Gotoku Studio, студия, стоящая за этим проектом, выразила радость и гордость по поводу достигнутого успеха. "Infinite Wealth" продолжает историю Итибана Касуги, персонажа Yakuza: Like a Dragon. В новой главе ему предстоит соединить усилия с Кадзумой Кирю, раскрыть новые заговоры и, возможно, найти свою давно пропавшую мать.

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Эта победа становится важным шагом для японской игровой индустрии на мировой арене. "Like a Dragon: Infinite Wealth" доступна на различных платформах, включая PC, PlayStation и Xbox, что делает ее доступной для широкого круга игроков. Новый успех серии подчёркивает, как качественный контент может изменить восприятие и популярность даже тех продуктов, что изначально рассчитаны на ограниченную аудиторию.