Один из геймеров поделился на reddit необычной находкой, сделанной им спустя 700 часов в космическом шутере

Поклонники Starfield продолжают ожидать новостей о проекте, и недавно один из геймеров поделился уникальным открытием на платформе Reddit. После 700 часов игрового времени ему удалось найти скрытую локацию - ботаническую лабораторию Neuradyne, заваленную агрессивной флорой.

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Необычность заключается в том, что квесты не направляют игроков в эту зону, что делает ее недоступной для большинства. Лишь те, кто исследуют планеты чисто из любопытства, смогут отыскать эту тайную лабораторию. Автор отметил, что внутри он обнаружил значительное количество лута.

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Тема быстро стала вирусной, собрав более двух тысяч апвоутов. В комментариях геймеры выражают сожаление по поводу того, что Bethesda не использовала эту уникальную локацию для квестов, учитывая ее наличие в игре, наполненной враждебными противниками. Такие находки подогревают интерес к будущим открытиям в мире Starfield.