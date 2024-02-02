По данным «Известий», в 2023 году на российском рынке зафиксирован рост интереса покупателей к крупной бытовой технике брендов из КНР, Турции, а также России и Беларуси

Согласно данным, предоставленным "Известиями", 2023 год был отмечен заметным ростом интереса российских потребителей к крупной бытовой технике, причем в центре внимания оказались бренды из Китая, Турции, России и Беларуси. Этот тренд сформировал более 40% общего объема рынка.

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Детальный анализ интернет-продаж холодильников выявил, что лидерство уверенно удерживает турецкий бренд Indesit, принадлежащий компании Arcelik, с долей рынка почти в 16%. На следующих позициях расположились белорусский Atlant и китайский Haier, каждым с немного менее 10%.

В категории стиральных машин бренд Candy, входящий в состав Haier, оказался лидером с более чем 15% рынка, опережая Indesit и Beko с долями 14% и 13,5% соответственно.

Согласно данным IT-холдинга Fplus, общее количество проданных холодильников в России в 2023 году достигло 3,5 миллиона. Здесь выделяются марки Haier (15,1% рынка), Indesit (11%), "Бирюса" (6,3%), Beko (6,2%) и Atlant (5,8%).

Российские бренды также демонстрируют свою конкурентоспособность. Варочные панели Maunfeld и чайники Home Element, в частности, привлекли внимание покупателей, с долей рынка в 31% и ростом спроса на 234%, соответственно, как сообщается в отчете Wildberries.

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Аналитики выделяют общий рост интереса к крупногабаритной бытовой технике в 2023 году, который обусловлен отложенным спросом, активностью на рынке недвижимости и стремлением брендов из разных стран, включая Китай, Турцию, Россию и Беларусь, расширять свое присутствие. Покупатели все чаще ориентируются на стоимость, при этом премиальные бренды, такие как Bosch, Miele и AEG, становятся менее доступны массовому потребителю.