В России разработали уникальную технологию сжатия видеофайлов, которая, в сравнении с другими существующим методами, способна сокращать объём в три раза

В России была представлена инновационная технология сжатия видеофайлов, обещающая уменьшить объем данных в три раза по сравнению с уже существующими методами. Разработчики отмечают, что в ходе процесса компрессии исходный ролик преобразуется в чб-изображение с низким разрешением, дополненное информацией о цветовой палитре. С последующим использованием ИИ-алгоритма осуществляется восстановление до первоначального качества.

реклама

Однако этот переход к более эффективному сжатию не проходит без заметных затрат вычислительной мощности, требуемой как с центрального, так и с графического процессора. Принцип кодирования аналогичен азбуке Морзе: частые фрагменты заменяются короткими, а редкие – длинными. Увеличение степени сжатия, однако, повышает вероятность возникновения ошибок при восстановлении видео.

Помимо перспектив сокращения затрат, связанных с электроэнергией и интернет-трафиком, новый метод не лишен и рисков. Существует вероятность искажения изображения из-за незначительных сбоев в системе, а также потери динамичности визуального восприятия.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако аналитики полагают, что экономические выгоды могут достичь 4%, что делает эту технологию заметным прорывом в данной области. Патент на алгоритм сжатия уже получен как в России, так и в США, открывая широкие перспективы применения в таких областях, как телевидение, видеонаблюдение, распознавание лиц и хранение больших файлов.