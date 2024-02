Дизайнер, известный в первую очередь по Gears of War и оригинальной Unreal, признался, что когда-то предлагал схожую идею руководству Epic Games

В январе индустрию видеоигр потряс запуск и внезапный успех Palworld - игры, объединяющей элементы Pokemon, Rust, Minecraft и The Legend of Zelda. Этот уникальный гибрид быстро привлек внимание, став обсуждаемым среди известных личностей. Недавно дизайнер Gears of War и Unreal, Клифф Блезински, признал, что подобную идею он также предлагал Epic Games, но тогда её отклонили.

Блезински деликатно намекнул, что его собственная концепция - "средневековая вариация Pokemon с детенышами драконов" - стала бы успешней Palworld. Заметно, что он предлагал запустить проект сначала на мобильных платформах.





Однако, несмотря на свой взлет, Palworld оказалась в центре скандалов. The Pokemon Company начала расследование на предмет возможных нарушений авторских прав. Портал Nexus Mods ввёл запрет на создание модов, вдохновленных "Покемонами", для Palworld. Журналисты и представители крупных студий высказались против авторов игры, обвиняя их в копировании идей. Остаётся интересным, как индустрия справится с этими вызовами и какие последствия ждут Palworld в будущем.