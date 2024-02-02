Инсайдеры опубликовали неофициальное изображение одного из будущих смартфонов HMD, призванных «заменить» гаджеты Nokia на мобильном рынке

Финский портал Suomimobiili опубликовал неофициальное изображение предстоящего смартфона HMD, который вдохновлен дизайном легендарных Lumia. Гаджет выделяется характерным голубым цветом и бесшовным соединением боковых граней с задней крышкой.

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Инсайдеры также раскрыли ожидаемые характеристики устройства, включая тройную камеру с главным датчиком на 108 МП, оснащенным оптической стабилизацией. Это обещает внушительные возможности для фотографии и видеосъемки.

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Эван Бласс дополнил момент ожидания, предоставив предполагаемые названия будущих смартфонов HMD: Pulse, Pulse+, Pulse Pro, Legend, Legend+, Legend Pro. Однако, пока остается загадкой дата анонса и другие важные детали, что поддерживает напряжение вокруг предстоящего выпуска.