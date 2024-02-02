реклама
Финский портал Suomimobiili опубликовал неофициальное изображение предстоящего смартфона HMD, который вдохновлен дизайном легендарных Lumia. Гаджет выделяется характерным голубым цветом и бесшовным соединением боковых граней с задней крышкой.
реклама
Инсайдеры также раскрыли ожидаемые характеристики устройства, включая тройную камеру с главным датчиком на 108 МП, оснащенным оптической стабилизацией. Это обещает внушительные возможности для фотографии и видеосъемки.
Эван Бласс дополнил момент ожидания, предоставив предполагаемые названия будущих смартфонов HMD: Pulse, Pulse+, Pulse Pro, Legend, Legend+, Legend Pro. Однако, пока остается загадкой дата анонса и другие важные детали, что поддерживает напряжение вокруг предстоящего выпуска.