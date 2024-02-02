Как стало известно, ревью-копии кооперативного боевика начнут рассылать на этой неделе, после его официальной премьеры

В установившейся традиции игровой индустрии, критики обычно получают возможность рецензировать новые игры до официального релиза. Однако Suicide Squad: Kill the Justice League нарушает этот порядок. Ревью-копии этой кооперативной игры начнут распространяться только после её официального дебюта.

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Официальным объявлением причины этого решения является неготовность серверов. Рецензенты и блогеры будут приглашены только после включения онлайн-функций, что произойдет после премьеры. Однако даже после старта рассылки, не все получат доступ. Крупный игровой портал IGN признался, что был отклонен издателем Warner Bros. Предполагается, что такое решение могло быть вызвано суровым превью игры на этом портале, где автор высказал честное и критичное мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League.

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Напомним, что релиз игры запланирован на 2 февраля, а ранний доступ доступен с 30 января. Отзывы и ожидания по отношению к проекту пока что остаются скептическими. Однако, будем ждать официальных рецензий после запуска.