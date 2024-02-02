Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон под названием Smart 8 Plus и раскрыла его технические характеристики

Компания Infinix представила свой последний продукт - смартфон Smart 8 Plus, призванный удовлетворить потребности бюджетного сегмента с множеством впечатляющих характеристик.

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Главной изюминкой стала 50-мегапиксельная основная камера, обещающая высококачественные и четкие фотографии. На тыльной панели также разместилась двойная камера с "ИИ-датчиком" и LED-вспышкой из четырёх светодиодов.

6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц обеспечивает качественное изображение. Построенный на процессоре Mediatek Helio G36 и с 4 ГБ оперативной памяти, смартфон гарантирует отзывчивость и эффективную работу приложений. Есть варианты с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения через карту microSD.

Операционная система работает под управлением Android 13 (Go Edition) с пользовательским интерфейсом XOS 13. Боковой сканер отпечатков пальцев, 6000 мАч аккумулятор с быстрой зарядкой, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем - это дополнительные функции нового устройства. Смартфон представлен в трех стильных расцветках - Timber Black, Galaxy White и Shiny Gold.

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Цена и дата начала продаж пока не объявлены, однако Infinix Smart 8 Plus обещает стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет бюджетное устройство с мощными характеристиками.