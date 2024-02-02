Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) выдвинули мнение, что предстоящий прорыв в области ИИ может произойти медленно и не так уж драматично

Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL MIT) сделали вывод, что ожидаемый прорыв в области искусственного интеллекта (ИИ) будет происходить постепенно, несмотря на опасения о резкой автоматизации. Согласно их исследованию, экономическая целесообразность часто остается на стороне человеческого труда, особенно при выполнении определенных задач, например таких как проверка качества продукции.

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Ученые подчеркивают, что, несмотря на потенциальные экономии от автоматизации, затраты на развертывание и обслуживание ИИ могут значительно превышать выгоду в ряде случаев. В примере с пекарней они указывают, что экономия от автоматизации проверки качества продуктов может быть недостаточной, учитывая высокие затраты на внедрение и поддержание искусственного интеллекта.

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Таким образом, исследование акцентирует внимание на том, что обеспокоенность потерей рабочих мест из-за ИИ может быть преувеличена, подчеркивая важность учета экономических факторов при оценке перспектив автоматизации в различных отраслях.