В TES V: Skyrim есть много локаций, оценить масштаб которых во время прохождения очень сложно. Это недоразумение решил исправить умелец Leo Torres, воссоздавший красоты Черного Предела

Талантливый художник и разработчик Leo Torres поразил сообщество геймеров своим последним проектом — воссозданием локации Чёрный Предел из TES V: Skyrim в Unreal Engine 5. Его умение передать огромный масштаб и волшебство пещеры, где развивалась столица двемеров, вызывает восхищение.

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Светящиеся грибы и растения превратили город в волшебное место, которое Leo Torres умело запечатлел в своей работе. Этот проект стал продолжением его ранее выполненных апгрейдов графики для других локаций в Skyrim, подтверждая его талант в создании визуальных шедевров игровых миров.