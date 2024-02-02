Это важный шаг к производству легко адаптируемого и востребованного материала, который найдёт широкое применение в реальной жизни

Исследователи из Института физико-химических исследований RIKEN достигли значительного прорыва, представив устройство, способное эффективно создавать синтетическую паутину, напоминающую структуру нитей, вырабатываемых пауками из своих желёз. Этот научный шаг предвосхищает перспективы создания многофункционального материала, легко поддающегося адаптации и востребованного в различных областях применения.

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Разработанное микрофлюидное устройство, представляющее собой небольшую коробочку с мельчайшими каналами, проводит раствор спидроина-2, ключевого белка в паучьем шёлке, через различные химические и физические изменения. Такое воздействие позволяет молекулам самоорганизовываться в волокна с характерной структурой, сходной с естественной паутиной.

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Возможность масштабирования этого инновационного устройства предвосхищает позитивные перспективы в снижении экологического воздействия текстильного производства. Особенно заметен интерес со стороны медицинского сообщества, где биоразлагаемая и биосовместимая природа синтетической паутины делает её идеальным материалом для биомедицинских применений, таких как создание шовных материалов и искусственных связок.