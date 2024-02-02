Израильская компания Forsea Foods вырастила мясо пресноводного угря в лабораторных условиях

Forsea Foods, израильская компания, представила значительный научный прогресс, вырастив мясо пресноводного угря в контролируемых лабораторных условиях. Этот технологический шаг стал ответом на проблемы, связанные с чрезмерным выловом и резким сокращением численности угрей. Оптовая цена угря в Японии достигает внушительных 250 долларов за килограмм, что подчеркивает актуальность данной инновации.

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Процесс выращивания основан на использовании органоидов, микроскопических тканевых структур, изначально предназначенных для медицинских исследований. Эти органоиды, полученные из эмбриональных стволовых клеток угря, способны развиваться в структуру настоящего мяса, при этом автоматически организуясь в единую форму. Такой подход также включает в себя растительные ингредиенты, что придает конечному продукту дополнительные полезные характеристики.

В отличие от других методов культивирования мяса, требующих применения дорогостоящих химических веществ и каркасов для стимулирования роста клеток, Forsea Foods выбрала путь, идеально подходящий рыбе и морепродуктам. Этот инновационный продукт производится без применения антибиотиков или гормонов, подчеркивая стремление к безопасности и качеству.

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Forsea Foods активно сотрудничает с известным японским шеф-поваром для создания унаги кабаяки из лабораторного угря. Прототип этого продукта ожидает дальнейших усовершенствований перед тем, как быть представленным на рынке.