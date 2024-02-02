Барселонская арт-студия Bel&Bel воплотила в реальность мотоцикл Шотаро Канеды из культового аниме «Акира»

В Барселоне арт-студия Bel&Bel представила удивительный мотоцикл, вдохновленный персонажем Шотаро Канеды из популярного аниме "Акира". Этот уникальный киберпанковский мотоцикл на базе Yamaha Majesty YP 250 не только имеет узнаваемый дизайн с красной расцветкой, но и оснащен двумя моторами, функцией реверса и полным приводом. От Yamaha двигатель объемом 250 куб. см., который приводит заднее колесо в движение, до электродвигателя-концентратора мощностью 1000 Вт на переднем колесе - этот мотоцикл полностью функционирующий и впечатляющий.

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Технические характеристики также впечатляют: 520 Нм крутящего момента на заднем колесе, разгон от 0 до 100 км/ч за шесть секунд, а максимальная скорость достигает 150 км/ч. Кроме того, Bel&Bel придала этому произведению истинный киберпанковский стиль, включив звуки мотоциклетного двигателя из аниме, которые объединили в себе элементы истребителя МиГ-21 и мотоцикла Harley-Davidson 1927 года.

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Этот красный мотоцикл будет выпущен ограниченным тиражом и будет доступен по цене от 24 000 евро. Bel&Bel создала удивительное сочетание искусства, технологии и стиля, делая этот мотоцикл не только транспортным средством, но и настоящим произведением искусства в стиле киберпанка.