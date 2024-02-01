Учёные Массачусетского технологического института создали катод для аккумуляторов на основе органических материалов, позволяющий снизить зависимость электромобильной индустрии от редкоземельных металлов

Ученые из Массачусетского технологического института успешно разработали инновационный катод для аккумуляторов, основанный на органических материалах. Этот материал, представляющий собой сложную структуру из множества слоев TAQ (бис-тетрааминобензохинона), стал результатом исследований, финансированных автопроизводителем Lamborghini. Последний уже запатентовал эту инновационную технологию, присвоив ей название "Lamborghini Lanzador".

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Основой TAQ являются амино- и хинонные группы, способствующие образованию прочных водородных связей и придающие материалу стабильность и нерастворимость. Для улучшения стабильности контакта с токоприёмником в состав добавлены компоненты, такие как целлюлоза и резина. Результаты тестов показали, что батареи с катодами из TAQ демонстрируют производительность, сравнимую с кобальтовыми, при этом обеспечивая более эффективное производство с значительным снижением затрат. Эти аккумуляторы обладают высокой емкостью, быстрым зарядом и способностью выдерживать более 2000 циклов заряда с минимальной деградацией.

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Исключение кобальта из состава приобретает стратегическое значение, учитывая его дефицитность и негативное воздействие на окружающую среду при добыче. Технология на основе TAQ предоставляет Lamborghini перспективную альтернативу, акцентируя внимание на устойчивости и эффективности в электромобильной индустрии.