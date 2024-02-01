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Ученые из Массачусетского технологического института успешно разработали инновационный катод для аккумуляторов, основанный на органических материалах. Этот материал, представляющий собой сложную структуру из множества слоев TAQ (бис-тетрааминобензохинона), стал результатом исследований, финансированных автопроизводителем Lamborghini. Последний уже запатентовал эту инновационную технологию, присвоив ей название "Lamborghini Lanzador".
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Основой TAQ являются амино- и хинонные группы, способствующие образованию прочных водородных связей и придающие материалу стабильность и нерастворимость. Для улучшения стабильности контакта с токоприёмником в состав добавлены компоненты, такие как целлюлоза и резина. Результаты тестов показали, что батареи с катодами из TAQ демонстрируют производительность, сравнимую с кобальтовыми, при этом обеспечивая более эффективное производство с значительным снижением затрат. Эти аккумуляторы обладают высокой емкостью, быстрым зарядом и способностью выдерживать более 2000 циклов заряда с минимальной деградацией.
Исключение кобальта из состава приобретает стратегическое значение, учитывая его дефицитность и негативное воздействие на окружающую среду при добыче. Технология на основе TAQ предоставляет Lamborghini перспективную альтернативу, акцентируя внимание на устойчивости и эффективности в электромобильной индустрии.