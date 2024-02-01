В рамках программы по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии Vision 2030 компания Populous представила очередной гигапроект — стадион принца Мухаммеда бен Салмана

Компания Populous представила новый впечатляющий гигапроект в рамках стратегии Vision 2030, направленной на снижение нефтезависимости Саудовской Аравии. Этим проектом стал стадион принца Мухаммеда бен Салмана, размещенный в городе Киддия.

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Стадион, впечатляюще расположенный на вершине 200-метровой скалы, рассчитан на вмещение 45 тысяч человек и предназначен для проведения разнообразных событий, включая футбольные матчи, бокс, киберспорт, концерты и театральные представления. Одним из ключевых элементов станет светодиодная стена, способная в режиме реального времени отображать происходящие события.

Проект Populous также включает в себя инновационное искусственное озеро, расположенное прямо под стадионом. Это озеро будет использовать дождевую воду для охлаждения окружающей территории с использованием уникальной системы кондиционирования воздуха. Интересно, что стадион будет всего в 40 минутах езды от столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда.

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Populous продолжает впечатлять своими инновационными проектами, после анонса о самой большой в мире киберарене площадью 5 гектаров. Эти шаги компании активно поддерживают стремление к разнообразию и развитию, заложенное в стратегии Vision 2030 Саудовской Аравии.