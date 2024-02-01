Американская компания Olympian Motors привнесла нотку ретрофутуризма в мир современных электромобилей, показав четырёхдверный заднеприводный седан Model 01 с деревянным интерьером

Olympian Motors переносит эстетику ретро в будущее с Model 01, своим последним электроседаном. Кузов из углеродного волокна и титановый корпус создают не только внешний вау эффект, но и обеспечивают прочность. Экологически чистый интерьер, включая экзотическое дерево, кашемир и шёлк, придает уникальный характер.

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Инновации простираются и внутрь автомобиля: 80% элементов управления заменены HUD-дисплеем и системой голосовых команд. Model 01 оборудована девятью подушками безопасности и многослойным стеклом. Электродвигатель с мощностью 310 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,7 секунды и максимальную скорость 257 км/ч.

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Автомобиль обещает впечатляющий запас хода – 491 км на одном заряде литий-ионного аккумулятора емкостью 82 кВтч. Отметим, что тест-драйвы начнутся в апреле, а первые Founders Edition поступят в продажу в мае по цене $80 000. Встречайте будущее мобильности с Olympian Motors Model 01.