Ещё год назад на выставке MWC 2023 компания Google пообещала представить инструмент переноса eSIM между Android-устройствами. Похоже, что поисковый гигант всё же сдержал обещанное слово

В технологическом мире виртуальные SIM-карты eSIM давно считаются революционным шагом, облегчающим жизнь пользователей. Их главное преимущество — избавление от необходимости манипулировать физическими картами при смене оператора мобильной связи. Но до недавнего времени на Android-устройствах существовала неприятная сложность: перенос eSIM с одного гаджета на другой был чрезвычайно неудобным и, зачастую, требовал похода в офис оператора.

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Однако на выставке MWC 2023 Google обещала представить решение этой проблемы, и теперь обещание материализовалось. Покупатели новых моделей смартфонов, таких как Pixel 8-й серии и Samsung Galaxy S24, активно пользуются новым инструментом переноса eSIM.

Процесс переноса eSIM теперь легок и интуитивен: пользователь соглашается на передачу, после чего на старом устройстве появляется возможность сканировать QR-код на новом смартфоне. Это обновление не только устраняет головную боль при переходе между устройствами, но и делает этот процесс буквально за один клик.

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Однако, следует учитывать, что поддержка этой функции будет зависеть от настроек каждого конкретного оператора. На данный момент она успешно работает в сети T-Mobile в Соединенных Штатах, однако для расширения функционала на другие регионы могут потребоваться дополнительные шаги со стороны операторов мобильной связи.