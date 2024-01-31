Китайские исследователи, совершенно того не планируя, создали самый маленький и плотный узел из известных человечеству. В нём всего 54 атома, и у него нет концов

Китайские исследователи, проводя эксперименты с ацетилидами металлов в стремлении создать золотые цепочки, неожиданно обнаружили возможность формирования самого плотного узла в человеческой истории. Этот узел, получивший название "трилистник", состоит из 54 атомов и имеет форму, напоминающую крендель.

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Процесс, предполагавший создание небольших золотых цепочек, привел к автономному образованию трёхпетлевого узла, который оказался не только самым маленьким, но и самым тугим в истории. Его коэффициент пересечения магистральной цепи (BCR) достиг 23, превышая предыдущий рекорд в 24 узла.

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Ученые высказывают предположение о возможности создания еще более компактных узлов, состоящих всего из 49 атомов, с использованием той же структуры. Этот случайный научный открытый эпизод подчеркивает не только неожиданные результаты экспериментов, но и потенциал для создания новых материалов с уникальными свойствами.