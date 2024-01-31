Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Учёные нечаянно завязали самый маленький и тугой узел в мире
Китайские исследователи, совершенно того не планируя, создали самый маленький и плотный узел из известных человечеству. В нём всего 54 атома, и у него нет концов

реклама

Китайские исследователи, проводя эксперименты с ацетилидами металлов в стремлении создать золотые цепочки, неожиданно обнаружили возможность формирования самого плотного узла в человеческой истории. Этот узел, получивший название "трилистник", состоит из 54 атомов и имеет форму, напоминающую крендель.

реклама

Процесс, предполагавший создание небольших золотых цепочек, привел к автономному образованию трёхпетлевого узла, который оказался не только самым маленьким, но и самым тугим в истории. Его коэффициент пересечения магистральной цепи (BCR) достиг 23, превышая предыдущий рекорд в 24 узла.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ученые высказывают предположение о возможности создания еще более компактных узлов, состоящих всего из 49 атомов, с использованием той же структуры. Этот случайный научный открытый эпизод подчеркивает не только неожиданные результаты экспериментов, но и потенциал для создания новых материалов с уникальными свойствами.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
10
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
4
Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 протестировали в AnTuTu и Geekbench
3
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
NVIDIA выделила 30 миллионов долларов на National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR)
+
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
2
Вслед за танками Abrams ВСУ получили мостоукладчик М60 AVLB для быстрого прорыва через реки и овраги
2
SK Hynix представит на IEEE-SSCC память GDDR7, 48 ГБ 16-слойные стеки HBM3E и LPDDR5T-10533
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
70
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
48
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
104
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1

Сейчас обсуждают

AperDanCup
23:08
Есть аналоги с такими же характеристиками за меньшую цену
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Exolon
23:04
Как вычислить хохлописаку: В украину.
Нейтральная Швейцария отправила в Германию 25 Leopard 2A4 – танки могут попасть в Украину
Петр Каузов
23:00
Предложите за 3000 рублей, то, что вы назовете конфеткой. С такой конфигурацией блок справится, имеет базовые защиты и активный PFC. В целом не замечен в каких-то критических недостатках.
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
DIP48
22:58
Первые кадры прилёта сразу 4 "Гераней" на позиции ВСУ с последующей детонацией попали на камеры
ЧВК Вагнер 1
22:58
Дурачок , скоро Украина буде це Россия. Мы вас породили , мы вас и назад удочерим . Только сначала отмоем , побреем и уважать старших научим.
Глава ГУР МО Украины Буданов верит в то, что весной ВСУ пойдут в новое наступление
DIP48
22:56
Хоть бы одного такого модельера, да на российский мороз на час в этой одежке)))
На неделе моды в Париже показали одежду из ненужной электроники
DIP48
22:55
Самый честный и правдивый суд))). Ведь на Западе все делается по закону.))) Все друг другу улыбаются и машут.)))
Суд принял решение отнять у Илона Маска $56 миллиардов
AperDanCup
22:54
Да вот тесты в играх это дело так себе, там фпс зависит от того, кто занесёт больше денег
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Петр Каузов
22:54
4060 имеет tdp всего 115Вт, это ниже чем у предыдущей 3060, с тем же исполнением системы охлаждения (StormX), и в целом очень низкий показатель для видеокарты с неплохими для нее показателями в играх....
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
ЧВК Вагнер 1
22:53
Из всех стран которых они эксплуатировали и чмырили , только один дебил нарисовался, Япония . Сначала во второй мировой их от мутузили , потом ядерку скинули , а сейчас за них впрягаться заставили . Б...
ЕС не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить спецоперацию России на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем