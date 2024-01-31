Председатель правления Toyota заявил, что мировые продажи электрических машин никогда не превысят и трети рынка

Глава Toyota, Акио Тоёда, высказал свою уверенность в том, что доля электромобилей на глобальном рынке не превысит 30%. Этот прогноз основан на том, что свыше миллиарда человек в мире все еще не имеют доступа к электроэнергии. Тоёда подчеркнул, что основной целью Toyota является снижение выбросов CO2, и это можно достичь различными путями. По его мнению, оставшиеся 70% доли рынка будут занимать электромобили на топливных элементах, гибриды и водородные автомобили.

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В дополнение к этому Тоёда выдвинул аргумент о том, что производство электрокаров вызывает больше выбросов углекислого газа по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Он подчеркнул, что решение проблемы доступа к электроэнергии для миллиарда человек важнее, прежде чем рассматривать полную электрификацию транспорта как разумный шаг.

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Кроме того, исполнительный директор Toyota, Кодзи Сато, ранее высказал планы компании продавать 1,5 миллиона электромобилей с аккумуляторами ежегодно к 2026 году и увеличить этот показатель до 3,5 миллиона к 2030 году.