Сеульский Университет Самьюк объединился с Samsung Electronics, чтобы создать робота-ассистента для повышения силы ног у людей старшего возраста

Samsung Electronics в сотрудничестве с Сеульским Университетом Самьюк представили впечатляющий результат инновационной разработки: экзоскелет EX1, предназначенный для эффективного улучшения физической активности у людей старшего возраста. Исследование велось в течение четырех недель, где участники старше 65 лет регулярно использовали EX1 в своей программе упражнений.

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Этот носимый на бедре робот-ассистент демонстрирует значительные результаты в оптимизации параметров ходьбы. Длина шага участников увеличилась на 12%, а время, необходимое для подъема со стула, уменьшилось на 6,63%, что наглядно свидетельствует об улучшении баланса и обогащении диапазона движений.

Исследование также выявило уменьшение соотношения талии и бедер на 1,71%, а также улучшение движений таза в трех плоскостях, что способствует более эффективной ходьбе за счет снижения энергопотребления и повышения устойчивости.

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Пока официального выпуска Samsung EX1 на рынок нет, но данная технология подчеркивает неизменное стремление создавать инновационные решения для улучшения качества жизни пожилого населения.