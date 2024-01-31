Стартап в области электроспорта Searider представил на выставке в Дюссельдорфе гидроцикл с манёвренным управлением и мгновенным ускорением

На международной выставке в Дюссельдорфе Searider представил революционный гидроцикл Searacer, предназначенный для электроспорта. Технические характеристики этого легкого и компактного транспортного средства впечатляют: вес всего 65 кг, несмотря на его маневренность и мгновенное ускорение.

реклама

Сearacer, обладая скромной, на первый взгляд, мощностью в 45 лошадиных сил, легко достигает максимальной скорости впечатляющих 80 км/ч. Это внушительное достижение обеспечивается уникальным сочетанием компактного кузова и электрической трансмиссии.

Встроенная аккумуляторная батарея гарантирует до 50 минут автономного хода на одном заряде, и примечательно, что ее можно быстро заменить, что позволяет продолжить водные приключения без лишних задержек.

Компания также предложила альтернативную версию гидроцикла под названием Seacruiser, обладающую более классическим и даже винтажным дизайном. С мощностью 30 лошадиных сил и максимальной скоростью 55 км/ч, Seacruiser предлагает почти вдвое большее время работы, до 90 минут, несмотря на немного больший вес (5 кг).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цены на эти инновационные гидроциклы составляют $30 325 за Searacer и $24 750 за Seacruiser, делая их доступными для покупателей, стремящихся к передовым технологиям в мире водной развлекательной техники.