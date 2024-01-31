Посетители смогли оценить робокуклу в натуральную величину и короткое коктейльное платье, полностью покрытое электронными отходами

В столице моды, Париже, прошел великолепный кутюрный показ Schiaparelli, на котором выдающийся креативный директор представил нечто поистине уникальное – платье-робот. Это произведение искусства составлено из электронных чипов, материнских плат, а также включает в себя кнопочные телефоны, калькуляторы и даже старые компакт-диски, все украшенные блестящими кристаллами Swarovski.

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Однако не только платье стало звездой вечера – на подиуме появилась еще одна завораживающая модель, держащая в руках необычный "аксессуар" в виде куклы-ребенка. Этот уникальный элемент, собранный из различных электронных деталей, стал явной отсылкой к культовым фильмам "Чужой", вдохновившись воспоминаниями креативного директора.

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Schiaparelli продолжает впечатлять не только в мире моды, но и инновационными искусственными сочетаниями технологий и эстетики, выделяясь в индустрии haute couture.