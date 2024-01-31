Устройство заключено в суперкомпактный корпус весом всего 62,5 грамма, имеет встроенную RGB-подсветку и магнит на нижней части, что позволяет закрепить колонку на любой металлической поверхности

Edifier продемонстрировала свою последнюю разработку – портативную Bluetooth-колонку HECATE G100, представляющую собой виртуозное сочетание легкости (62,5 г) и функциональности. Оснащенная 40-мм динамиком, данная колонка обеспечивает не только поразительно высокую выходную мощность в 3 Вт, но и широкий диапазон частот от 200 Гц до 15 кГц.

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Несмотря на свои скромные размеры, HECATE G100 привлекает внимание встроенной RGB-подсветкой и магнитом на нижней части, обеспечивающим возможность закрепления на металлических поверхностях. Внутри корпуса работает Bluetooth 5.3 с расширенным профилем передачи аудио A2DP и профилем дистанционного управления аудио/видео AVRCP, что гарантирует потоковую передачу аудио с минимальной задержкой и выдающимся качеством звука.

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Энергию колонке придаёт встроенный аккумулятор на 500 мАч, способный обеспечить до 6 часов бесперебойного воспроизведения. Заявленная компанией возможность подзарядки не ограничивает её использование только в сети. Все эти технические изыски доступны по цене - всего $15. Edifier HECATE G100 обещает стать незаменимым компаньоном для тех, кто ценит качественный звук и мобильность в одном устройстве.