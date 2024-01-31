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В 2023 году "Яндекс" продемонстрировал значительный прогресс в усилении безопасности пользователей. Около 50 миллионов подозрительных попыток доступа были успешно заблокированы в 20 миллионах аккаунтов "Яндекс ID". Новые меры включают активацию двухфакторной аутентификации, пользующейся популярностью среди 15 миллионов пользователей, а также рост активности в приложении "Яндекс Ключ" – инструмента для безопасного входа с генерацией уникальных одноразовых паролей.
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Разработчики "Яндекса" пересмотрели систему безопасности, внедрив ряд значительных изменений:
- Улучшены алгоритмы "Яндекс ID" для противодействия разнообразным атакам, включая заражение устройств и кражу файлов cookie. Теперь система блокирует доступ при обнаружении cookie на устройствах, несвойственных данному аккаунту.
- Новые алгоритмы эффективно выявляют автоматически созданные аккаунты, обеспечивая более надежную защиту от действий ботов на сервисах "Яндекса" и партнеров.
- Появились уведомления для владельцев неактивных аккаунтов, предостерегая о возможном удалении профиля после 2,5 лет бездействия.
- Процедура восстановления доступа была переработана, предоставляя возможность настройки восстановления с требованием предоставления фото с паспортом для повышения уровня безопасности.