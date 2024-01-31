Новинку оснастили ёмким аккумулятором, двойной камерой и фирменным чипом Kirin

Huawei укрепляет свою позицию на рынке смартфонов, представив новую модель nova Y72. Это дополнение к линейке доступных устройств отличается выдающимися характеристиками и функционалом.

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Смартфон оснащен 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600x720 пикселей, обеспечивая яркое и четкое отображение на 16,7 миллиона цветов. В его основе лежит мощный чип Kirin 710, что гарантирует плавную работу устройства.

Особое внимание уделено камерной системе: 50-мегапиксельный основной датчик с поддержкой макросъемки на 2 Мп. Режим ночной съемки расширяет возможности фотографии в условиях низкой освещенности.

Одним из ключевых преимуществ новинки является ее емкий аккумулятор на 6000 мАч, обеспечивающий долгий срок автономной работы. Зарядка на 22,5 Вт позволяет быстро восстановить заряд устройства.

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Дополнительный комфорт пользователю приносит клавиша X Key на левой грани, которая облегчает мгновенный доступ к выбранным приложениям. Nova Y72 доступна в двух стильных цветах корпуса – черном и зеленом, и уже предложена на рынке по конкурентной цене в $260.