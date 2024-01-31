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Nata15
Fairphone 5 оказался одним из самых худших смартфонов в рейтинге автономности
Эксперты DxOMark протестировали возможности аккумулятора смартфона Fairphone 5, оценив уровень его автономности и скорости зарядки. Результаты удивили сотрудников лаборатории

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Fairphone 5, подвергнутый тщательному тестированию экспертами DxOMark, оставил многих разочарованными своими аккумуляторными характеристиками. Несмотря на обещающий аккумулятор емкостью 4200 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт, результаты оценки выглядят малоутешительно. 

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При умеренном использовании устройства он обеспечивает менее двух дней автономной работы, при этом происходит быстрая разрядка в различных сценариях, за исключением звонков. Удивительно низкая автономность после всего 5-минутной зарядки — всего 2 часа и 12 минут. Эксперты также выявили высокие разрядные токи при включенном экране, в играх и при просмотре потокового видео.

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Несмотря на выделенные положительные моменты, такие как отличная энергоэффективность блока питания и низкие остаточные токи, высокий КПД зарядного устройства не компенсировал недостатки. Общий рейтинг Fairphone 5 составил всего 83 балла, что поставило смартфон на 165-е место в сводном рейтинге лаборатории.

#новости #техника
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