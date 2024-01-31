В связи с новыми антимонопольными нормами Евросоюза Apple была вынуждена внести в работу в iOS, Safari и App Store несколько знаковых изменений

В свете последних антимонопольных изменений от Евросоюза, Apple решила пересмотреть стратегию в отношении своих продуктов. В рамках обновлений для iOS, Safari и App Store, компания отменила ограничение на использование альтернативных магазинов приложений для пользователей iPhone и iPad в странах ЕС. Это изменение приносит с собой несколько ключевых аспектов.

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Во-первых, сторонние магазины приложений теперь могут оперировать без комиссии Apple, предоставляя пользователям больше свободы в выборе. Однако, для создателей этих сторонних магазинов введена новая плата в размере €0,5 за каждую установку платного софта, если их число переваливает за 1 миллион в год. Это стимулирует разнообразие, но также вводит дополнительные расходы для разработчиков.

Во-вторых, Apple уменьшила комиссию для разработчиков с 30% до 10% (для большинства после первого года), а также 17% за транзакции с цифровыми товарами и услугами. Этот шаг призван сделать разработку приложений более привлекательной и экономически выгодной.

Кроме того, Safari в iOS получил существенное обновление. Теперь пользователи при первом открытии приложения видят экран выбора браузера по умолчанию, что предоставляет им больше гибкости. Сторонние разработчики, в конце концов, получили возможность использовать различные движки, а не только WebKit.

И наконец, важно отметить, что поддержка альтернатив Apple Pay для оплаты по NFC теперь доступна в iOS, что расширяет выбор опций для пользователей.

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Эти инновации будут реализованы в составе iOS 17.4 и iPadOS 17.4, предварительно запланированных к выпуску 7 марта текущего года в странах ЕС.