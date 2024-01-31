Владельцы Xbox Series X и Series S в России снова столкнулись с системной ошибкой, блокирующей подключение консолей к сети. Сама Microsoft проблему не признала, но в интернете уже появились рабочие методы возвращения «пострадавших» устройств в рабочее состояние

В российском сообществе владельцев Xbox Series X и Series S вновь появились отчеты о системной ошибке, мешающей подключению консолей к сети. Несмотря на отсутствие официального признания проблемы со стороны Microsoft, пользователи сталкиваются с разнообразными кодами ошибок, такими как 0x87DD001A, 0x80832003, 0x82d40007, 0x87DD0017, 0x80a40401. В отличие от аналогичных инцидентов в прошлом году, количество кодов ошибок увеличилось.

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Решение проблемы, предлагаемое сообществом, заключается в изменении DNS-адресов в настройках сети на самой консоли. Пользователи, уже исправившие ошибку, рекомендуют два основных подхода: либо вернуть настройки DNS на "авто" в случае предыдущих изменений, либо вручную сменить DNS. Список рабочих DNS-серверов регулярно обновляется в комментариях в сообществе Xbox Community в социальной сети "ВКонтакте".

Дополнительно, один из пользователей предложил альтернативный метод для роутера D-Link, включающий ручное изменение настроек DNS IPv4 и IPv6. Этот подход включает в себя ввод значений 78.157.42.100 и 78.157.42.101.

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На момент предоставления этой информации, Microsoft не высказала официального комментария относительно возникшей проблемы. Ситуация остается во внимании общественности, ожидая дальнейших шагов компании.