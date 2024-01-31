Один из пользователей Reddit задался целью создания бесшумной системы охлаждения для своего ПК. Чтобы достичь желаемого результата, он использовал крайне нестандартное решение, включающее комбинацию из огромного медного бруска и двенадцати радиаторов

Пользователь Reddit, известный под именем Everynametaken9, решился на создание уникальной безвентиляторной системы охлаждения для своей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 FE. Основой этого технического творения стал массивный медный брусок размерами 30,5 x 5 x 7,6 см, окруженный радиаторами, обычно предназначенными для процессоров.

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Энтузиаст представил свой промежуточный прогресс в виде серии фотографий, при этом высказывая сомнения относительно эффективности теплоотвода от всех ключевых компонентов. Особое внимание уделяется вопросу, связанному с тем, сможет ли горизонтально расположенный медный брусок эффективно обеспечивать отвод тепла, включая чипы видеопамяти, скрытые под отдельной медной пластиной.

Кроме того, Everynametaken9 задается вопросами охлаждения цепей питания на плате видеокарты, осознавая, что заводской кулер, несмотря на свою оригинальность, может не быть оптимизирован для эффективного отвода тепла от этих компонентов.

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В конечном итоге, его амбициозная цель превосходит стандарты, установленные корпусом Monster Labo с пассивным охлаждением, как изображено на одном из фотографий. Однако, судя по комментариям на Reddit, проект находится на ранней стадии разработки, и его завершение еще далеко.