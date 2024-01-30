Судя по последним изменениям, пользователи WhatsApp вскоре смогут напрямую обмениваться сообщениями с аудиторией Telegram и не только

В предстоящих обновлениях мессенджера WhatsApp планируется внедрение функции прямого обмена сообщениями с другими популярными платформами, включая Telegram и Discord. Инсайдеры, тестирующие бета-версии приложения для iOS и Android, обнаружили появление новой вкладки "Third-party Chats" в пользовательском интерфейсе. Эта функциональность позволит пользователям установить контакт с аудиторией других мессенджеров прямо из WhatsApp.

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Неопределенность по поводу точной даты внедрения кроссплатформенной функции сохраняется, однако разработчики стремятся обеспечить совместимость с различными мессенджерами. Помимо этого, имеются слухи о возможной аналогичной функции для Apple iMessage, и Apple в настоящее время обсуждает вопрос с Еврокомиссией. Решение по этому вопросу ожидается в феврале, когда будет дан окончательный ответ от компании.