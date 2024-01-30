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Nata15
AMD Radeon RX 7600 XT тщательно сравнили с RX 7600 и RTX 4060 в играх
Вскоре после начала продаж видеокарты AMD Radeon RX 7600 XT в сети появились и первые игровые тесты. Судя по вышедшим обзорам, новинка не сильно понравилась тестировщикам

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AMD выпустила в продажу свою новую видеокарту Radeon RX 7600 XT, и теперь у нас есть первые игровые тесты. Эксперты провели тщательный анализ, выявив несколько ключевых аспектов, которые могут повлиять на решение о покупке этого устройства.

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Судя по обзорам, Radeon RX 7600 XT не сразу завоевала симпатии тестировщиков. Она обладает рядом характеристик, превосходящих базовую версию RX 7600, включая внушительные 16 ГБ оперативной памяти, увеличенные частоты работы чипа (2470 МГц и 2760 МГц в Boost-режиме) и повышенное энергопотребление до 190 Вт.

На практике новинка продемонстрировала прирост производительности на 8% в разрешении 1080p по сравнению с RX 7600, а также на 6%, сравниваясь с конкурентом RTX 4060. Однако, когда переходим к более высокому разрешению, 1440p, RX 7600 XT уступает RX 6700 XT на 12%, но по-прежнему превосходит RX 7600 на 5% и RTX 4060 на 7%.

Тесты от TechPowerUp добавляют свои нюансы, показывая, что в разрешении 1080p новинка медленнее RX 6700 XT на 15%, а в 1440p результаты совпадают с предыдущими измерениями. При включении рейтрейсинга RX 7600 XT опережает RX 7600 на 23%, но уступает RTX 4060 на 12% и RX 6700 XT на 15%, согласно изданию Tom's Hardware.

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С учетом всех этих данных, обзорщики пришли к общему мнению, что за $329 Radeon RX 7600 XT не является оптимальным вариантом при наличии на рынке RX 6700 XT за $350. Рекомендуется рассмотреть покупку новинки при условии снижения цены хотя бы до $300.

#новости #техника
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