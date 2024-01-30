Китайский производитель аксессуаров для гарнитур виртуальной реальности ZyberVR презентовал портативный аккумулятор, крепящийся непосредственно на шее пользователя

Компания ZyberVR, являющаяся китайским производителем аксессуаров для гарнитур виртуальной реальности, представила инновационный продукт в своем ассортименте – Neck Power Bank. Этот портативный аккумулятор, разработанный с акцентом на комфорт использования, крепится к шее пользователя, предоставляя более удобную альтернативу традиционным расположениям на голове или поясе.

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ZyberVR Neck Power Bank обладает уникальной структурой, напоминающей наушники с шейным креплением. Главное преимущество данного устройства заключается в его подключении к VR-гарнитуре на голове с использованием специального кабеля. Этот метод расположения аккумулятора устраняет дополнительную нагрузку на голову и шею пользователя, обеспечивая при этом полную свободу движений.

Использование двух съемных аккумуляторов по 5000 мАч каждый предоставляет не только большую емкость, но и практичность в обслуживании устройства. Замена одного аккумулятора на запасной может быть осуществлена быстро, автоматически продлевая время автономной работы на половину.





ZyberVR Neck Power Bank совместим с различными гарнитурами виртуальной реальности, включая популярную модель Sony PlayStation VR. Однако для использования с гарнитурой Apple Vision Pro требуется использование фирменного кабеля из-за проприетарного коннектора, используемого в «яблочном» устройстве.

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Новинка уже доступна на рынке по цене $90, предлагая пользователям удобство, инновационный подход и долгое время автономной работы виртуальной реальности.