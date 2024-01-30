Apple — первая и пока единственная компания, которая выпустила процессор с применением самого передового 3-нм техпроцесса тайваньской TSMC

Apple продолжает удивлять индустрию технологий, став первой компанией, которая успешно применила передовой 3-нм техпроцесс тайваньской TSMC. Теперь корпорация собирается повторить свой успех, заявив о намерении стать первым клиентом TSMC для производства чипов с использованием новейшего 2-нм техпроцесса.

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Источники DigiTimes сообщают, что Apple планирует начать массовое производство чипов для своих устройств, таких как iPhone, Mac и iPad, по новому техпроцессу уже во второй половине 2025 года. Этот шаг подчеркивает стремление Apple к лидерству в инновациях, поскольку использование более тонкого техпроцесса обещает повышение производительности и снижение энергопотребления.

Если следовать логике предыдущих обновлений, можно предположить, что iPhone 17-й серии, ожидаемый осенью 2025 года, станет первым устройством, оснащенным 2-нм процессором. Ранее переход Apple от 5-нм к 3-нм техпроцессу привел к улучшению производительности центрального и графического процессоров. С теперешним переходом на 2-нм техпроцесс, ожидается, что преимущества в производительности будут сохранены, а энергопотребление дополнительно уменьшится.

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Одновременно с этим, TSMC не останавливается и работает над технологией производства процессоров по 1,4-нм нормам, хотя их дебют, по прогнозам, не состоится ранее 2027 года. Эти усовершенствования являются частью постоянной стратегии компании по инновациям и содействию технологическому прогрессу в сфере полупроводников.