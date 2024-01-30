В сети появились первые обзоры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

В свежих обзорах появившейся на рынке видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER обнаружены негодования со стороны экспертов. Согласно детальному анализу от TechPowerUp, данная графическая карта предоставляет всего 6-7% дополнительной производительности, не соответствуя ожиданиям заявленных 10%. Эксперты также выявили 11% замедление в сравнении с RTX 4080 и небольшое отставание от AMD Radeon RX 7900 XT при использовании технологии рейтрейсинга.

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Подчеркивается, что рекомендованная розничная цена видеокарты составляет $799. В свете результатов тестов и анализа потенциала разгона эксперты высказали предположение, что новинка может оправдать свою стоимость, если пользователи воспользуются возможностью повышения производительности на 6-7%, хотя это потребует дополнительного энергопотребления.

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