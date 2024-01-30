Он позволяет получить доступ к быстрому беспроводному соединению по Wi-Fi 6E, что будет особенно актуально для геймеров и любителей смотреть фильмы и сериалы в онлайне

MSI внедрила на рынок инновационный сетевой адаптер AXE5400, который легко подключается к компьютеру через USB-порт, предоставляя возможность оптимизированного беспроводного соединения по Wi-Fi 6E. Новинка, ориентированная на геймеров и поклонников потокового воспроизведения контента, оперирует в трех диапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), обеспечивая впечатляющие скорости передачи данных: 574 Мбит/с, 2402 Мбит/с и 2402 Мбит/с соответственно.

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Оснащенный технологией формирования луча и регулируемой антенной, адаптер обеспечивает широкую зону покрытия беспроводной сети и повышенную стабильность соединения. Заявлена поддержка передовой технологии шифрования WPA3, что подчеркивает внимание MSI к безопасности данных.

AXE5400 разработан с учетом универсальности использования – его можно подключать как к ноутбукам, так и к десктопам через USB Type-A. Кроме того, предусмотрена настольная док-станция, что удобно для оптимизации размещения адаптера в пространстве. Новинка предоставляет пользователям беззаботный опыт, не требуя дополнительных настроек.

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Несмотря на многочисленные возможности, цена AXE5400 пока остается тайной, но MSI, как опытный игрок на рынке, несомненно, будет стремится предложить впечатляющий баланс между функциональностью и стоимостью.