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MSI внедрила на рынок инновационный сетевой адаптер AXE5400, который легко подключается к компьютеру через USB-порт, предоставляя возможность оптимизированного беспроводного соединения по Wi-Fi 6E. Новинка, ориентированная на геймеров и поклонников потокового воспроизведения контента, оперирует в трех диапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), обеспечивая впечатляющие скорости передачи данных: 574 Мбит/с, 2402 Мбит/с и 2402 Мбит/с соответственно.
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Оснащенный технологией формирования луча и регулируемой антенной, адаптер обеспечивает широкую зону покрытия беспроводной сети и повышенную стабильность соединения. Заявлена поддержка передовой технологии шифрования WPA3, что подчеркивает внимание MSI к безопасности данных.
AXE5400 разработан с учетом универсальности использования – его можно подключать как к ноутбукам, так и к десктопам через USB Type-A. Кроме того, предусмотрена настольная док-станция, что удобно для оптимизации размещения адаптера в пространстве. Новинка предоставляет пользователям беззаботный опыт, не требуя дополнительных настроек.
Несмотря на многочисленные возможности, цена AXE5400 пока остается тайной, но MSI, как опытный игрок на рынке, несомненно, будет стремится предложить впечатляющий баланс между функциональностью и стоимостью.