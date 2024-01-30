Техноблогер под ником Golden Reviewer протестировал флагманские процессоры Samsung Exynos 2400 и MediaTek Dimensity 9300 по части графической производительности в разных бенчмарках

Техноблогер с псевдонимом Golden Reviewer провел глубокое аналитическое исследование флагманных процессоров Samsung Exynos 2400 и MediaTek Dimensity 9300, фокусируясь на их графической производительности в различных бенчмарках. В ходе тестирования были выявлены интересные особенности каждого чипа.

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Согласно данным, Exynos 2400 с графическим ускорителем Xclipse 940, базирующимся на архитектуре AMD RDNA 3, продемонстрировал небольшое снижение производительности (примерно на 10–15%) по сравнению с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в традиционных бенчмарках. За исключением теста 3DMark SolarBay с трассировкой лучей, где Exynos превзошел Snapdragon, потребляя при этом меньше энергии (9,3 против 11,7 Вт).

Вызывающим вопрос стал факт высокого энергопотребления Exynos 2400 в Geekbench 6 при полной нагрузке всех 10 ядер — до 23 Вт, что представляет собой значительное значение для мобильных устройств.

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В свою очередь, MediaTek Dimensity 9300 продемонстрировал впечатляющую графическую производительность в большинстве тестов, опережая другие мобильные процессоры. Однако в бенчмарке 3DMark SolarBay он уступил Exynos 2400. Важно отметить, что Dimensity 9300 оказался менее энергоэффективным по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400 в проведенных тестах.