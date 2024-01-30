В сети обратили внимание на открытые вакансии Striking Distance: студия активно набирает разработчиков на ключевые посты, например, ищет ведущего аниматора геймплея

После неудачи с выходом The Callisto Protocol и ухода из собственной студии Глена Скофилда, Striking Distance активно трудится над восстановлением своей репутации. Несмотря на предсказания неудач и недавние финансовые трудности, студия стратегически нацелена на укрепление своих позиций в индустрии разработки игр.

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Заметив важность сбалансированного и компетентного состава, Striking Distance прилагает значительные усилия к набору квалифицированных разработчиков. Особое внимание уделяется ключевым должностям, таким как ведущий аниматор геймплея. Эта стратегия явно демонстрирует решимость компании развиваться, даже в условиях сложностей.

Важным шагом в направлении успеха стало решение использовать Unreal Engine 5 для разработки своего следующего проекта. Это свидетельствует о стремлении к высокому качеству и современным технологиям, что, несомненно, добавит привлекательности будущей игре Striking Distance.

Несмотря на уход Глена Скофилда, студия стремится сохранить свою самостоятельность. Финансовые затруднения и невостребованность The Callisto Protocol на рынке стали вызовом, но Striking Distance уверенно идет вперед, демонстрируя гибкость и адаптивность.

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Глен Скофилд, несмотря на трудности в прошлом, продолжает свое творческое развитие, работая над неанонсированным проектом. Его обещание предложить геймерам нечто "небывалое" создает интерес и добавляет загадочности в игровой мир, где каждый шаг Striking Distance и Скофилда ожидается с особым вниманием.