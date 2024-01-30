Инсайдер billbil-kun заявил, что в ближайшие недели Sony анонсирует переиздание хитовой игры

На прошлой неделе стало известно, что Screen Gems и PlayStation Productions начали разрабатывать киноверсию игры Until Dawn от студии Supermassive Games. Однако это лишь часть волнующих событий во вселенной интерактивных ужастиков этого известного разработчика.

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Известный инсайдер billbil-kun поделился информацией о том, что в ближайшие недели Sony собирается анонсировать переиздание знаковой игры. Новая версия хоррора появится на PlayStation 5 и PC, хотя детали проекта пока остаются не определенными. По имеющимся данным, улучшится графика, но название останется прежним, без добавления дополнительных подзаголовков вроде Definitive Edition. Пока что точная дата релиза держится в секрете.





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Напомним, что оригинальная Until Dawn, известная в России как "Дожить до рассвета", увидела свет в 2015 году на PlayStation 4. Успех этого трэшового ужастика открыл для его создателей возможности для других интерактивных фильмов, например таких как выпущенный полтора года назад The Quarry.