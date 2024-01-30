Она позволяет на лету расширить динамический диапазон SDR-контента без сложных настроек — правда, только при условии соблюдения определённых требований к железу

NVIDIA показала инновационную функцию RTX Video HDR, которая позволяет динамически расширять диапазон SDR-контента, избегая сложных настроек. Обновление стало доступным для владельцев видеокарт серии GeForce RTX после установки драйвера 551.23 Game Ready. Важно уточнить, что для активации функции необходим монитор с поддержкой стандарта HDR10.

реклама

Включение новой функции осуществляется в разделе «Настройки параметров изображения» в браузерах Microsoft Edge и Google Chrome, что позволяет улучшать динамический диапазон контента в реальном времени. Это улучшение предоставляет возможность повышения качества изображения без необходимости в сложных настройках.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

После тщательного тестирования журналистами The Verge отмечено, что RTX Video HDR также благотворно влияет на цветопередачу в 4K-роликах на YouTube. Важно подчеркнуть, что эффективность зависит от качества используемого дисплея. Кроме того, в драйвере 551.23 добавлена поддержка режима сверхнизкой задержки для игр с API DirectX 12, рекомендованного к использованию без активации функции NVIDIA Reflex. Обновленный драйвер уже доступен для скачивания на официальном сайте компании.