Свежая версия популярной утилиты получила поддержку новой ОС, а заодно избавилась от известных ошибок предыдущего релиза

Приложение Ventoy, предназначенное для создания загрузочных USB-носителей, обновилось до версии 1.0.97, предоставляя пользователям новые функциии и исправляя обнаруженные ошибки. Одним из ключевых улучшений является интеграция с операционной системой FreeBSD 14.0, что расширяет спектр поддерживаемых ОС. Разработчики также успешно решили проблему, связанную с использованием Ventoy в системе виртуализации Proxmox, обеспечив стабильную загрузку с подготовленных устройств.

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Дополнительно, обновление включает исправление ошибки активации VTOY_LINUX_REMOUNT в операционной системе с последней версией ядра Linux. Отмечено также, улучшение в подпрограмме VentoyPlugson, где теперь успешно справляются с проблемой, связанной с количеством файлов тем.

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Подробную информацию об изменениях и возможность скачать обновленную версию Ventoy вы найдете на официальном сайте приложения, где предоставляют своевременную информацию об обновлениях и усовершенствованиях.